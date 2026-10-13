Reportan amenaza en la Técnica 67 de Durango; activarán protocolos de seguridad

Un mensaje con una amenaza para este miércoles 14 de octubre, localizado dentro de la Escuela Secundaria Técnica 67 de Durango, generó preocupación entre padres de familia y motivó que el plantel anunciara la activación de protocolos de seguridad.

De acuerdo con el reporte difundido, el mensaje apareció este martes durante el turno matutino. Padres de familia expresaron que, aunque podría tratarse de una broma, la situación no debía minimizarse. Inicialmente señalaron que desconocían si la escuela había tomado medidas preventivas.

Posteriormente, el plantel informó que ya notificó a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), Protección Civil y Seguridad Pública, y que para este miércoles se activarán protocolos de seguridad.

La escuela también comunicó que la asistencia quedará a decisión de los padres de familia. En la actualización no se detalló en qué consistirán las medidas ni se anunció una suspensión general de clases.