Reportan aparente enfrentamiento armado en poblado Loma de Praxedis, Durango
Una intensa movilización policiaca se desplegó esta tarde al sur de la ciudad de Durango, tras el reporte de un aparente enfrentamiento armado.
Fue en el poblado Praxedis Guerrero, conocido también como La Loma, hacia donde cuerpos de seguridad se aproximaron poco antes de las 14:00 horas.
Información preliminar indica que dicho acontecimiento violento involucró a civiles armados y elementos de la Guardia Nacional.
De manera extraoficial se habla de personas sin vida como resultado de esta refriega.
Se espera que en breve se pueda ampliar esta información.
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