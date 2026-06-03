Justicia

ENFRENTAMIENTO

Reportan aparente enfrentamiento armado en poblado Loma de Praxedis, Durango

Dicho acontecimiento violento involucra a civiles armados y elementos de la Guardia Nacional.

Reportan aparente enfrentamiento armado en poblado Loma de Praxedis, Durango

Reportan aparente enfrentamiento armado en poblado Loma de Praxedis, Durango

REDACCIÓN WEB
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Una intensa movilización policiaca se desplegó esta tarde al sur de la ciudad de Durango, tras el reporte de un aparente enfrentamiento armado.

Fue en el poblado Praxedis Guerrero, conocido también como La Loma, hacia donde cuerpos de seguridad se aproximaron poco antes de las 14:00 horas.

Información preliminar indica que dicho acontecimiento violento involucró a civiles armados y elementos de la Guardia Nacional.

De manera extraoficial se habla de personas sin vida como resultado de esta refriega.

Se espera que en breve se pueda ampliar esta información.


Te puede interesar: Enfrentamiento armado en Lomas de Praxedis, Durango, deja un muerto y tres heridos, cifra preliminar


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Violencia durango enfrentamiento DISPAROS enfrentamiento, poblado, armado, Praxedis,

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas