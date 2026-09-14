Reportan aseguramiento de la pantera que deambulaba en Lerdo

Medios nacionales y regionales reportaron el aseguramiento de la pantera que fue vista deambulando por distintos sectores de Lerdo y que habría atacado a una mujer durante el fin de semana.

Milenio, Telediario, Vanguardia y otros medios informaron que el ejemplar quedó bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a partir de declaraciones atribuidas a la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso.

“Tenemos información de que, efectivamente, la Profepa ya tiene a la pantera”, declaró la funcionaria.

Hasta el momento, la dependencia federal no ha difundido un comunicado público con los detalles del aseguramiento, como el sitio y las condiciones en que fue localizado el animal o el lugar al que habría sido trasladado.

Investigan quién tenía bajo custodia al felino

La Fiscalía de Durango mantiene abierta un acta circunstanciada para establecer de qué propiedad habría escapado la pantera e identificar a su dueño o a la persona responsable de su custodia.

De acuerdo con De la Garza Fragoso, existen datos que señalan que el ejemplar habría permanecido desde pequeño con algunas personas; no obstante, esa información todavía debe ser corroborada.

El felino habría lesionado a una mujer durante la noche del viernes en el fraccionamiento Villa Jardín, en Lerdo. La fiscal indicó que las heridas no son de gravedad y que, hasta el momento, la afectada no ha presentado una denuncia formal.

La funcionaria señaló que quien resulte responsable deberá hacerse cargo de los gastos médicos y demás daños ocasionados, además de enfrentar las posibles consecuencias legales por la tenencia del animal silvestre.