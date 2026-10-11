Reportan asesinato de un hombre en estacionamiento de plaza comercial en Mazatlán

Un hombre habría sido asesinado a balazos en el estacionamiento de una plaza comercial de la zona de La Marina, en Mazatlán, la tarde de este domingo, de acuerdo con reportes preliminares difundidos este domingo 11 de octubre.

Las publicaciones señalan que el ataque provocó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad. Según esas versiones, socorristas acudieron para atender a la víctima, pero al revisarla determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Aunque uno de los reportes identifica el lugar como Galerías Mazatlán, otras publicaciones únicamente mencionan una plaza comercial en las inmediaciones de la avenida Carlos Canseco. La ubicación precisa permanece pendiente de corroboración.

También circula una versión sobre el cierre de locales después de la agresión; sin embargo, todavía no se cuenta con confirmación sobre el alcance de esa medida ni sobre una eventual suspensión de actividades de todo el centro comercial.

Los reportes compartidos no precisan la identidad de la víctima ni aportan información verificable sobre los responsables o las circunstancias del ataque.

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