Nacional

BLOQUEO DE CARRETERAS

Reportan bloqueos carreteros en Michoacán tras presunto operativo federal | VIDEO

En redes han comenzado a circular varios videos de vehículos incendiadas.

Reportan bloqueos carreteros en Michoacán tras presunto operativo federal | VIDEO

Reportan bloqueos carreteros en Michoacán tras presunto operativo federal | VIDEO

REDACCIÓN WEB
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La mañana de este miércoles 19 de agosto comenzó a trascender intensos bloqueos carreteros en el estado de Michoacán, en donde se estarían llevando un operativo federal. 

Según la información recabada, son los hechos ocurren en al menos nuevo municipios, con un totla de 11 bloqueos con vehículos incendiados y habría iniciado cerca de las 06:00 horas en Zamora. 

Latinus señala que la Guardia Civil (Policía Estatal) asegura que dos sujetos armados prendieron fuego a dos unidades en carreteras de los poblados de El Sauz de Abajo y El Pochote. 

Esto se debe a que, de manera extraoficial, se dio a conocer que elementos de corporaciones federales desplegaron un operativo por la madrugada para detener a un objetivo prioritario perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, hasta el momento no se tiene mayor información que confirme esta situación. 


Información en desarrollo...



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: operativo Michoacán bloqueos carreteros bloqueos, operativo, carreteros, información

               

                
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