Reportan dos camionetas abandonadas desde hace días en colonias de Durango

Dos camionetas que permanecían estacionadas desde hace varios días en distintos sectores de la ciudad de Durango llamaron la atención de vecinos, quienes decidieron reportarlas ante la posibilidad de que estuvieran relacionadas con algún hecho irregular.

El primero de los reportes se realizó aproximadamente a las 15:30 horas del martes 11 de agosto, en la privada Argentina, de la colonia Universal, donde habitantes detectaron una camioneta cerrada, de color gris oscuro y con placas de Torreón.

De acuerdo con el reporte anónimo, la unidad llevaba aproximadamente un mes estacionada en la vía pública y aparentemente se encontraba en buenas condiciones. Los vecinos señalaron que desconocían a su propietario y que el vehículo no pertenecía a ninguno de los habitantes de la privada.

Un segundo caso fue reportado alrededor de las 17:15 horas del mismo martes, ahora en la calle Hacienda La Escondida, del fraccionamiento San Gabriel, donde una camioneta gris llevaba cerca de cinco días estacionada en el mismo sitio.

En este último caso se informó inicialmente que el vehículo no tenía placas y presentaba al menos uno de los neumáticos ponchado , situación que provocó sospechas entre los habitantes de la zona y motivó el llamado para que fuera revisado.

Al acudir al fraccionamiento San Gabriel se estableció que se trataba de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Venture, modelo 1999, de color gris, la cual contaba con un engomado que permitió consultar sus datos en los sistemas disponibles.

Tras la revisión se determinó que la Venture no tenía reporte de robo, por lo que no fue asegurada y permaneció en el lugar. Respecto a la camioneta localizada en la colonia Universal, únicamente se cuenta hasta el momento con el reporte realizado por los vecinos.