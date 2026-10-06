Reportan dos casos de personas presuntamente armadas en viviendas de Durango
Dos reportes por separado sobre la presencia de hombres presuntamente armados en las inmediaciones de viviendas fueron recibidos durante la noche del lunes y la madrugada del martes en distintos puntos de la ciudad de Durango.
El primero ocurrió alrededor de las 22:30 horas en la colonia Adolfo López Mateos, donde un hombre alertó que dos vehículos, un automóvil azul y una camioneta negra, habían llegado frente a su domicilio. De las unidades descendieron varios hombres que, según el reporte, portaban armas de fuego y pretendían ingresar por la fuerza a la vivienda. El reportante señaló que estarían relacionados con un préstamo.
Horas después, alrededor de las 01:00 horas, otro habitante de la colonia San Carlos informó que varios sujetos se encontraban afuera de su domicilio, a bordo de un vehículo gris, y que aparentemente portaban armas largas.
En ninguno de los dos reportes se precisa que los hombres hayan ingresado a las viviendas, ni se informa de personas lesionadas o detenidas. Las circunstancias de ambos hechos quedaron sujetas a la intervención e investigación de las autoridades.