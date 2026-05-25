Reportan dos zonas anormalmente secas; Durango se mantiene sin sequía

Hasta la primera quincena del mes de mayo, dos municipios fueron valorados anormalmente secos; sin embargo, Durango se mantuvo libre de sequía.

De acuerdo con la última actualización del Monitor de la Sequía, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del 1 al 15 de mayo algunos sitios de los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo presentaron condiciones anormalmente secas para esta temporada.

Pero se trata de condiciones que ambos municipios ya habían presentado desde la segunda quincena de abril; incluso en Mezquital se había apreciado así desde la primera quincena de ese mes.

Aún así, se trata de los únicos dos municipios que presentan algún tipo de irregularidad en la última actualización del Monitor y la detección implica apenas el 0.2 por ciento de la superficie estatal; por el contrario, el resto de los municipios aparece en condiciones totalmente normales y sin afectación alguna.

El comparativo estadístico hace más evidente el contraste para el periodo del 1 de enero al 15 de mayo de años anteriores. Por ejemplo, en el 2025 había nueve municipios de Durango con sequía excepcional y en otros 16 era extrema. Para el 2024 se habían reportado 36 demarcaciones con sequía severa y en tres era moderada; mientras que en el 2023 se detectaron 19 municipios con sequía severa y en 14 era moderada. En tanto que en 2021 hubo 35 con sequía extrema y en cuatro era de tipo severa.