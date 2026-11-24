La mañana de este martes 24 de noviembre se dio a conocer la detención de un presunto delincuente en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá, en el estado de Sinaloa.

El informe señala que elementos de las Fuerzas Especiales de Marina (Semar) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) arrestaron a uno de los principales productores de drogas sintéticas en las zonas de Quilá y Eldorado, vinculado a una de las facciones de "Los Mayos" .

¿Quién es el principal productor de drogas de "Los Mayos" que fue detenido?

El Gabinete de Seguridad informó, a través de sus redes sociales, que el presunto delincuente que fue capturado es identificado como Samuel Félix y sería uno de los principales productores de drogas sintéticas vinculado a una de las facciones de "Los Mayos".

También señaló que al momento de su detención le fue asegurado un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían droga sintética.

Junto con lo asegurado, Félix fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de mantener la coordinación y el intercambio de información de inteligencia para combatir a los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.