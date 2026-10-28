Reportan fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, falleció a los 92 años, de acuerdo con los primeros reportes publicados este miércoles 28 de octubre por diversos medios nacionales.

Al momento de esta publicación, los reportes consultados no precisaban la causa del deceso y estaba pendiente localizar un pronunciamiento directo de su familia.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, el ingeniero fue una de las figuras centrales de la izquierda mexicana y de la apertura del sistema político del país.

Durante su trayectoria fue senador y gobernador de Michoacán. En 1988 contendió por la Presidencia como abanderado del Frente Democrático Nacional, en una elección marcada por denuncias de fraude y cuestionamientos a los resultados oficiales.

Un año después participó en la fundación del PRD, partido del que fue dirigente y candidato presidencial en 1994 y 2000.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano, uno de los principales hitos de su carrera política.

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