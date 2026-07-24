Reportan fallecimiento del hermano de Antonio Ochoa, alcalde de Durango

En una publicación realizada poco después de las 14:00 horas de este viernes 24 de julio, el Consejo Estatal Ciudadano (CEC) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Roberto Ochoa Rodríguez, hermano del alcalde de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez.

A través de sus redes sociales, el CEC manifestó sus condolencias al presidente municipal y a su hermana, María Guadalupe Ochoa Rodríguez, presidenta del DIF Municipal, por el fallecimiento de su hermano.

En el mensaje, firmado por el presidente del Consejo, Jorge Mojica Vargas, la organización se solidariza con familiares y amigos, y les expresa fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.

Hasta el momento, además de esta publicación, no se ha confirmado oficialmente el fallecimiento ni se ha emitido algún pronunciamiento por parte del alcalde o de las cuentas oficiales del Gobierno Municipal.

Cabe señalar que este mismo viernes, como parte de su agenda pública, el alcalde asistió a la inauguración de la tercera Clínica de la Salud Municipal, ubicada en la colonia Gobernadores.