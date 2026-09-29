Reportan hallazgo de cráneo durante obras en primaria Guadalupe Victoria de Durango

Durante las excavaciones para construir un domo en la escuela primaria número 17 General Guadalupe Victoria, ubicada frente a la plazuela Baca Ortiz, en la ciudad de Durango, se reportó el hallazgo de un presunto cráneo humano.

Según la información preliminar, los restos fueron encontrados mientras se realizaban trabajos dentro del plantel. Hasta el momento no se cuenta con una confirmación oficial sobre su origen ni su antigüedad.

La obra está registrada en el portal de contrataciones del Gobierno del Estado y contempla la construcción de un domo tipo velaria, además de impermeabilización y reparaciones en la escuela.

La escuela fue construida sobre un antiguo panteón

El hallazgo ocurre en un terreno con antecedentes de uso funerario. La reseña histórica del plantel señala que el edificio fue levantado sobre terrenos del antiguo panteón del Hospital Civil y abrió sus puertas el 12 de abril de 1935.

Aunque este antecedente aporta contexto, no permite asegurar que el cráneo corresponda a aquellos entierros. Su procedencia y antigüedad deberán determinarse mediante una valoración especializada.