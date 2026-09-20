Reportan hasta una caída al día por malas condiciones de banquetas en el Centro de Durango

El mal estado de las banquetas de la Zona Centro de la Ciudad de Durango representa un riesgo constante para transeúntes y turistas, ya que al día se registra al menos un accidente por caída, advirtió la expresidenta de la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), Beatriz Zamora.

Expuso que al realizar sus labores directamente en la vía pública, los comerciantes son testigos del peligro que enfrentan los peatones, resultando especialmente vulnerables los adultos mayores y niños.

Incluso, detalló que ha habido casos de personas que han requerido intervención quirúrgica a causa de las lesiones sufridas.

“Nosotros que realmente no estamos tanto atrás de los escritorios, sino más bien en el campo, estamos trabajando, podemos ver que mínimo una persona diario se cae en las banquetas. Y lo más triste es que hay personas de avanzada edad, hay niños”

“Hay gente que de hecho no entra ni a demandas porque es ciudadanía que ahorita está batallando, de por sí los hospitales, los lugares de salud, los centros de salud no tienen medicamento. Imagínate con estos accidentes. Hay casos verídicos que están esperando una operación, una cirugía por esta situación que son las caídas”, evidenció.

Y dijo que las deficiencias en la infraestructura peatonal se pueden observar en prácticamente todas las calles del Centro de la Ciudad de Durango, tales como 5 de Febrero, Pino Suárez, 20 de Noviembre, Pasteur, Patoni, Victoria, Juárez, entre otras.

Finalmente, indicó que esta problemática impacta también en la experiencia de los visitantes, al grado de que los turistas se recomiendan usar calzado cómodo por lo difícil que resulta transitar por la zona.