Reportan inconsciente a mujer en piscina de motel de Durango; se había quedado dormida

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró durante la madrugada de este domingo en un motel de la ciudad de Durango, luego de que una mujer fuera reportada inconsciente dentro de una piscina y aparentemente víctima de ahogamiento.

El llamado de auxilio ingresó alrededor de las 02:30 horas de este domingo y movilizó a las corporaciones hasta el motel Red Boutique, ubicado sobre la carretera a Mazatlán, a la altura de la colonia La Esmeralda.

De acuerdo con el reporte inicial, una mujer de aproximadamente 32 años se encontraba inconsciente dentro del agua y presuntamente había comenzado a ahogarse. Incluso se informó que en el lugar le realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Ante la posibilidad de que se tratara de una persona sin signos vitales, también se dio aviso a personal de Homicidios; sin embargo, al arribar las autoridades se confirmó que la mujer se encontraba con vida y era atendida por paramédicos de la Cruz Roja.

La involucrada fue identificada con las iniciales K.G.Z.D., de 31 años de edad, quien explicó a las autoridades que desde aproximadamente las 22:00 horas había estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Según su declaración, en determinado momento se quedó dormida y posteriormente, al despertar o recuperar plenamente el conocimiento, se percató de que paramédicos ya se encontraban brindándole atención.

Finalmente, la mujer se negó a ser trasladada a un hospital para una valoración médica, por lo que después de la atención recibida decidió retirarse por sus propios medios. El reporte de un supuesto ahogamiento quedó descartado.