Reportan llegada de avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana a Durango

La presencia de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana llamó la atención este sábado en el Aeropuerto Internacional de Durango “General Guadalupe Victoria”.

De acuerdo con reportes de personas que se encontraban en la terminal aérea, la aeronave militar aterrizó presuntamente procedente de Mexicali, Baja California, y habría transportado a integrantes de Fuerzas Especiales.

Versiones preliminares señalan que aproximadamente 50 elementos habrían descendido del avión. Sin embargo, hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad federal había confirmado el número de efectivos, su procedencia o el motivo de su llegada a Durango.

El aterrizaje ocurrió en una jornada marcada por distintos operativos federales en la ciudad, lo que generó inquietud y comentarios entre quienes observaron la aeronave en las instalaciones aeroportuarias.

No obstante, hasta ahora tampoco existe información oficial que permita relacionar la presencia del C-130 con dichas acciones. Se desconoce cuál sería la misión del personal presuntamente trasladado, cuánto tiempo permanecería en la entidad o hacia dónde habría sido movilizado.

¿Qué tipo de avión aterrizó en Durango?

El C-130 Hércules es una aeronave de transporte táctico utilizada para movilizar personal militar, vehículos, equipo y suministros. Dependiendo de su versión y configuración, puede transportar hasta 92 elementos o 64 paracaidistas, además de varias toneladas de carga.

Cuenta con cuatro motores turbohélice y una rampa en la parte posterior que permite introducir vehículos o cargamentos de grandes dimensiones. Su diseño también le permite operar en pistas relativamente cortas o con infraestructura limitada.

La Fuerza Aérea Mexicana utiliza aeronaves de esta familia para el traslado de tropas, lanzamiento de paracaidistas, evacuaciones y movilización de ayuda humanitaria durante emergencias o desastres naturales.

La información sobre el vuelo registrado en Durango continúa siendo preliminar y se espera que las autoridades federales aclaren las condiciones de su arribo.