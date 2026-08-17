Reportan malos olores y zonas destruidas en el Parque Guadiana tras las lluvias

Los domingos es el día en que más visitantes se concentran en el Parque Guadiana de Durango, uno de los espacios verdes más emblemáticos y atractivos de la ciudad; sin embargo, usuarios reportan el mal estado de algunas zonas y malos olores.

Tras las lluvias recientes en la capital y la tromba del pasado 5 de agosto, el Parque Guadiana sufrió afectaciones por la gran acumulación de agua que corría por algunos pasillos, pero a la fecha todavía se concentra lodo en algunos espacios.

Hasta este pasado domingo 16 de agosto se captaron varias imágenes en la parte cercana al monumento Los Tres Durangos, por donde pasa un canal. Hay árboles caídos y los barandales o la barda de madera que cubre ese canal se encuentran destruidos.

Otros caminos, que son de piedra, permanecen con algo de lodo y tierra, tanto que no se aprecian las piedras, sino únicamente el piso cubierto de color café, por lodo.

En el caso del canal, se está acumulando basura y se generan algunos malos olores, aunque esta sensación de mal olor es mayor en la zona cercana al terreno donde se colocaba el tradicional Nacimiento.

De acuerdo con los usuarios, por unas oficinas del parque y cerca de los juegos mecánicos permanece un camión de basura que podría ser el origen de ese hedor.

Algunos de los árboles cercanos al Lago de los Patos se encuentran identificados con un letrero con el mensaje “Árbol en riesgo de colapso”, para advertir a los visitantes; sin embargo, son muchos más los que señalan que no cuentan con ninguna indicación.

Otras zonas del parque, próximas a la pista para trotar, siguen con acumulación de agua.

De acuerdo con las autoridades municipales, la creación del Instituto de Parques Públicos Municipales, desde el 1 de enero de 2026, fue para concentrar en una sola área los esfuerzos para dar mantenimiento y rehabilitación a todos los espacios verdes y jardines.

Aunque se reconoce que ya se realizaron algunos trabajos de limpieza luego de las lluvias, el lugar no ha quedado como antes y la ciudadanía sigue esperando la mejora en esta Área Natural Protegida.