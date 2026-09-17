Reportan muerte de Anay Beltrán, diputada federal de Morena

Este jueves 17 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la diputada federal Anay Beltrán Reyes.

La noticia sobre su deceso fue confirmada por el partido Morena, quien en redes sociales lamentó su fallecimiento y la reconoció como un "mujer comprometida con la transformación de nuestro país".

Beltrán Reyes formaba parte del grupo parlamentario de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México.

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