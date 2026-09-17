Nacional

Anay Beltrán

Reportan muerte de Anay Beltrán, diputada federal de Morena

La noticia sobre su deceso fue confirmada por el partido al que pertenecía.

Reportan muerte de Anay Beltrán, diputada federal de Morena

Reportan muerte de Anay Beltrán, diputada federal de Morena

AGENCIAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Este jueves 17 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la diputada federal Anay Beltrán Reyes.

La noticia sobre su deceso fue confirmada por el partido Morena, quien en redes sociales lamentó su fallecimiento y la reconoció como un "mujer comprometida con la transformación de nuestro país".

Beltrán Reyes formaba parte del grupo parlamentario de Morena por el Distrito 8 de Tultitlán, Estado de México.

Información en desarrollo.

Escrito en: Anay Beltrán Morena Morena, fallecimiento, diputada, federal

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Nacional

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas