Reportan obra de drenaje inconclusa que ya provocó un accidente en Nuevo Durango

Una denuncia ciudadana se presentó ante El Siglo de Durango para reportar que, en el fraccionamiento Nuevo Durango, las autoridades acudieron a reparar aparentemente una fuga de drenaje desde hace 15 días, pero ya no regresaron esto y provocó un accidente.

El lugar se encuentra prácticamente como el primer día en que acudió el personal. Está ubicado en la esquina de la avenida Nuevo Durango y calle Concordia, donde el problema se genera porque es una vialidad muy transitada y, debido a que destaparon el drenaje, quedó escombro que reduce el paso de los vehículos.

Los vecinos aseguran que, pese a que la zona se encuentra señalizada y delimitada, ya provocó un accidente, pues los conductores que dan vuelta a gran velocidad no alcanzan a ver que la obra se encuentra en proceso.

Reconocen también que hace poco en esa vialidad se colocaron señalamientos de “Uno a Uno”, pero duraron pocos días. Desconocen si fueron retirados por las mismas autoridades o si alguien se los robó.

Piden la actuación de la dependencia correspondiente, para evitar algún siniestro o riesgo a la población.