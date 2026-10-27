Reportan persecución y enfrentamiento en la Tepic–Mazatlán; habría un herido y cuatro vehículos dañados | VIDEO

Una movilización de seguridad sobre la autopista Tepic–Mazatlán generó alerta entre automovilistas durante la tarde de este martes 27 de octubre, cuando comenzaron a circular versiones sobre un presunto enfrentamiento.

De acuerdo con información preliminar, se habría tratado de una persecución entre autoridades y civiles presuntamente armados, que dejó al menos una persona lesionada y cuatro vehículos con daños.

Los primeros reportes ubicaron la movilización en las inmediaciones del kilómetro 73, cerca de un entronque con la carretera federal 15, en territorio de Nayarit. Sin embargo, el punto exacto y la secuencia de los hechos permanecen pendientes de confirmación oficial.

Reportan detenciones durante la movilización

De manera extraoficial, se indicó que la persecución se habría prolongado por alrededor de 70 kilómetros y que concluyó con el aseguramiento de un vehículo y la detención de sus ocupantes, sin que se precisara cuántas personas fueron detenidas.

También se reportó que paramédicos de AMEC brindaron atención a una persona lesionada. No se dieron a conocer su identidad, la gravedad de sus heridas ni las circunstancias en las que resultó afectada.

En el video difundido sobre estos hechos se observan vehículos detenidos y varias personas sobre la vía, cerca de un paso a desnivel con señalización hacia Mazatlán.

Aunque inicialmente circuló la versión de un intercambio de disparos, posteriormente trascendió que la movilización correspondía a una persecución. Al cierre de esta información no se había localizado un comunicado oficial que confirmara o descartara detonaciones, ni que precisara el saldo de lo ocurrido.