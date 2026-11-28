Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudieron a la colonia Ampliación PRI, de la capital duranguense, tras recibir el reporte de una presunta agresión de índole sexual en contra de una menor de edad.

El llamado de auxilio se recibió alrededor de las 22:45 horas de este viernes 27 de noviembre, en las inmediaciones de las calles Amapola y Violeta.

La persona que solicitó la intervención de las autoridades manifestó que su hermana, de 12 años de edad, presuntamente fue víctima de tocamientos por parte de unos jóvenes, situación en la que intervino su madre.

Un elemento de la Policía Investigadora de Delitos acudió al lugar señalado en el reporte, donde se entrevistó con una mujer que manifestó desconocer lo ocurrido y negó haber solicitado auxilio.

El investigador también se entrevistó con un vecino del sector, quien aseguró haber permanecido durante la noche en dichas calles, sin tener conocimiento de algún incidente relacionado con lo denunciado.

Asimismo, el agente intentó establecer comunicación telefónica en repetidas ocasiones con la persona que realizó el reporte; sin embargo, el número proporcionado se encontraba fuera del área de servicio.

La diligencia concluyó sin que el investigador lograra establecer contacto con la reportante ni con la presunta víctima, por lo que no fue posible corroborar los hechos denunciados.