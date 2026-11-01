Reportan presunta captura de líder criminal 'El 01' en Durango | FOTO

De manera extraoficial, trascendió la presunta detención de Adolfo, conocido como “El 01”, en la región de San Miguel de Cruces, municipio de San Dimas, Durango, durante un supuesto operativo de elementos de la Guardia Nacional.

La información comenzó a circular a través de redes sociales y reportes ciudadanos. , en los que se señala que el individuo habría sido asegurado por integrantes de las fuerzas federales. Incluso, se ha difundido una fotografía que aparentemente corresponde a una detención oficial , aunque su autenticidad y las circunstancias en que fue tomada no han sido verificadas.

De acuerdo con las versiones que circulan en la región, el hombre identificado como Adolfo ha sido señalado por presuntos vínculos con actividades delictivas en la zona serrana de Durango , particularmente en comunidades del municipio de San Dimas, donde habitantes han denunciado situaciones de inseguridad que afectan sus actividades económicas.

Entre los señalamientos difundidos de manera anónima se encuentran presuntas extorsiones contra ganaderos, ejidatarios dedicados al aprovechamiento forestal y comerciantes, además de amenazas y otros posibles delitos. Asimismo, algunas publicaciones lo relacionan con una organización criminal que opera en la región; no obstante, estas acusaciones no cuentan con confirmación de las autoridades competentes.

Pese a la circulación de la fotografía y las versiones sobre el supuesto operativo, hasta el momento no se ha emitido información oficial por parte de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional o las instancias federales de seguridad. que permita establecer si efectivamente se realizó la detención, así como las circunstancias en que hubiera ocurrido.

Por lo anterior, la presunta captura de quien es identificado como “El 01” permanece como información extraoficial y sujeta a verificación. Se espera que las autoridades federales emitan un pronunciamiento que permita confirmar o descartar los informes, así como esclarecer la situación jurídica de la persona señalada.