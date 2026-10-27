Reportan presunta detención de esposa de Cuauhtémoc Blanco en Nueva York; él lo niega

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa de Cuauhtémoc Blanco, quedó en el centro de reportes periodísticos sobre un presunto incidente con autoridades estadounidenses durante un viaje a Nueva York.

De acuerdo con información atribuida a fuentes anónimas del entorno político del exgobernador, Rezende habría sido retenida en un aeropuerto por transportar una cantidad de dinero en efectivo que presuntamente no declaró.

La versión fue difundida este martes 27 de octubre; sin embargo, el supuesto incidente habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes. No se ha precisado públicamente el aeropuerto, la fecha exacta ni el monto involucrado.

¿Qué se sabe del presunto incidente?

Según los testimonios recogidos por diversos medios nacionales, la exfuncionaria habría señalado que los recursos estaban destinados a una donación para una iglesia cristiana.

La identidad de la congregación y el supuesto destino del dinero tampoco cuentan con confirmación documental pública.

Los reportes también sostienen que Rezende habría regresado a México y que su visa estadounidense presuntamente fue revocada. Esta última versión no ha sido confirmada públicamente por las autoridades correspondientes.

Cuauhtémoc Blanco rechaza la versión

Ante los señalamientos, Cuauhtémoc Blanco calificó la información como “un invento”, de acuerdo con lo publicado por Excélsior.

El exfutbolista actualmente se desempeña como diputado federal por Morena, después de haber encabezado el Gobierno de Morelos durante el periodo 2018-2024. Durante su administración, Natalia Rezende estuvo al frente del DIF estatal.

Sin ficha oficial pública

Hasta el momento de la revisión no se localizó una ficha oficial pública de detención, un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ni un documento judicial que permita corroborar el episodio.

Por ello, la presunta retención, las circunstancias del traslado del dinero y las posibles consecuencias migratorias permanecen como versiones periodísticas atribuidas a fuentes anónimas. No existe documentación pública localizada que permita afirmar que Rezende enfrenta cargos penales.