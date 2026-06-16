Reportan presunta privación de la libertad de menor en Guadalupe Victoria; fue localizada

La noche de este lunes se registró una intensa movilización policiaca en el municipio de Guadalupe Victoria tras el reporte de la presunta privación de la libertad de una adolescente de 15 años de edad, quien finalmente fue localizada sana y salva por sus familiares.

El reporte se recibió alrededor de las 23:00 horas, cuando una mujer informó que su sobrina, identificada con las iniciales I.Y.V.P., de 15 años, había sido llevada presuntamente por la fuerza por su novio, luego de que la menor se encontraba conviviendo con unas amigas en el poblado Felipe Carrillo Puerto.

Según la versión inicial, el joven de 17 años, arribó al lugar a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado de color gris, de media cabina y con el cofre negro, para después retirarse con la adolescente. Minutos más tarde, la familia recibió una llamada de la menor, quien les pidió que fueran por ella a la secundaria de la localidad.

Elementos de seguridad fueron alertados sobre el caso y se trasladaron al poblado J. Guadalupe Rodríguez, donde se entrevistaron con Berenice, de 34 años de edad y madre de la adolescente.

La mujer manifestó que su hija había salido de su domicilio cerca de las 19:00 horas para encontrarse con su novio, identificado como Emanuel, de aproximadamente 17 años de edad, y que después de subir a la camioneta, el joven le dijo que darían una vuelta, llevándola al poblado Felipe Carrillo Puerto.

La madre señaló que perdió comunicación con la adolescente, ya que ésta había dejado su teléfono celular en casa, situación que la llevó a trasladarse al domicilio de los padres del joven para tratar de localizarla.

En un principio, los familiares del adolescente negaron que la pareja se encontrara en el lugar; sin embargo, tras insistir, la madre del joven reveló que ambos estaban en la vivienda de unos tíos de Emanuel. La mujer acudió al sitio y confirmó que su hija se encontraba ahí.

La menor fue llevada de inmediato de regreso a su domicilio y reportada como localizada. Las autoridades recomendaron a la madre presentar la denuncia correspondiente ante el Agente del Ministerio Público para que se investiguen las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y se deslinden responsabilidades.