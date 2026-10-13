Reportan presunto secuestro de adolescente en Durango; envió mensaje antes de desaparecer

Un adolescente fue reportado como presunta víctima de secuestro durante la noche del lunes 12 de octubre, en la ciudad de Durango, luego de que enviara un mensaje a su hermano en el que señalaba que lo tenían retenido en una vivienda, situación que movilizó a distintas corporaciones de seguridad.

El reporte se recibió aproximadamente a las 22:00 horas, cuando el padre del menor solicitó la intervención de las autoridades ante la falta de comunicación con su hijo, de iniciales E.C.M., de 15 años de edad.

De acuerdo con la información proporcionada, fue a las 21:30 horas cuando el adolescente envió un mensaje a su hermano, en el que aseguró que lo tenían secuestrado en una casa de color blanco, en las inmediaciones del CBTis 130.

Después de enviar dicho mensaje, el menor dejó de responder las llamadas y mensajes de sus familiares, lo que aumentó la preocupación de sus padres, quienes decidieron solicitar apoyo para tratar de localizarlo.

Al momento de su desaparición, el adolescente vestía pantalón azul, camisa blanca, sudadera negra con las letras BOSS y detalles de perlas negras, además de botas tipo militar y mochila negra. Mide aproximadamente 1.70 metros, es de tez morena clara, ojos negros y cabello negro ondulado.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron a la avenida Camino Real, del fraccionamiento del mismo nombre, donde encontraron dos unidades de la Guardia Nacional y una patrulla de la Policía Estatal, cuyos elementos ya tenían conocimiento de la situación.