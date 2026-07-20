Reportan primera presa de Durango con más del 100 por ciento de llenado

De acuerdo con el reporte más reciente, las lluvias registradas en el municipio de Mezquital, colindante con Súchil, provocaron el llenado de la presa Santa Elena . Para mediados de junio pasado la presa se encontraba al 82 por ciento de su capacidad y ahora alcanzó el 101.3 por ciento, por lo que el agua ya rebasa la cortina y se encuentra derramando de forma libre.

Aunque es la única presa que actualmente presenta un vertimiento libre, otras dos están cerca de alcanzar su capacidad máxima . Una de ellas es la Santiago Bayacora, en el municipio de Durango, que hace un mes registraba un almacenamiento del 83.9 por ciento y ahora se ubica en 95.9 por ciento.

La otra es la presa Francisco Villa, en el municipio de Poanas, que pasó de un 90.6 a un 94.5 por ciento de almacenamiento gracias a las lluvias registradas durante las últimas semanas.

Ambos embalses forman parte del Distrito de Riego 052, donde las otras presas también reportan incrementos en sus niveles. Entre ellas destaca la Guadalupe Victoria, cuyo almacenamiento aumentó de 62.6 a 73.2 por ciento en el último mes.

La presa Peña del Águila, también en el municipio de Durango, pasó de 62.2 a 66.3 por ciento en el mismo periodo. En contraste, la Caboraca, ubicada en el municipio de Canatlán, registró una ligera disminución al pasar de 73.8 a 72 por ciento la mañana de este lunes.

La presa Villa Hidalgo, localizada en el municipio de Hidalgo, al norte del estado, tenía hace un mes un almacenamiento del 25.9 por ciento y actualmente alcanza el 39.4 por ciento.

Por el contrario, la presa Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Indé y considerada la de mayor capacidad en Durango, continúa perdiendo almacenamiento. Hace un mes registraba un nivel de 24.3 por ciento y ahora se ubica en 21.6 por ciento.

Además de las grandes presas, se ha reportado que varios embalses con capacidad menor a los 10 millones de metros cúbicos, principalmente en municipios serranos como San Dimas, ya alcanzaron el 100 por ciento de su capacidad.