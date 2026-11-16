Reportan regularización de vuelos en México tras falla aérea en Estados Unidos

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que en México los vuelos ya están regularizados tras registrarse una falla en el sistema aéreo de Estados Unidos que afectó a distintos países.

Durante la conferencia de prensa de este 16 de noviembre, la funcionaria federal mencionó que las aerolíneas ya han ofrecido disculpas.

“Ya se están regularizando. Hemos recibido el informe oficial, claro que hubo afectaciones sobre los retrasos, las demoras a los propios pasajeros. Ya se han ofrecido disculpas por parte de las líneas aéreas”. “Y digamos que para el día de ayer y el día de hoy, las primeras horas, en la mayoría de los vuelos ya se han regularizado”, comentó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

La Administración Federal de Aviación informó en su momento que la suspensión de vuelos a nivel nacional se debió a una "interrupción temporal de las telecomunicaciones".

El comunicado se difundió aproximadamente una hora después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunciara la paralización de las obras.