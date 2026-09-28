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Reportan robo de cadena valuada en 80 mil pesos, en vivienda de la J. Guadalupe Rodríguez

Poco antes, el afectado había recibido vitas familiares.

Reportan robo de cadena valuada en 80 mil pesos, en vivienda de la J. Guadalupe Rodríguez

Reportan robo de cadena valuada en 80 mil pesos, en vivienda de la J. Guadalupe Rodríguez

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una cadena de color amarillo, con un valor aproximado de 80 mil pesos, fue reportada como desaparecida de una vivienda de la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en la ciudad de Durango.

El hecho se reportó durante la tarde del domingo en un domicilio de la calle Isauro Venzor, donde la afectada explicó a los agentes que había recibido visitas de familiares y que la cadena se encontraba en la cabecera de una cama, dentro de una habitación perteneciente a su cuñado.

Posteriormente, el propietario buscó la pieza y se percató de que ya no se encontraba en el lugar.

Al momento de la intervención policial, el afectado no estaba presente, por lo que se le indicaron los pasos para presentar la denuncia formal ante la autoridad correspondiente.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos cadena, pesos,, Guadalupe, vivienda

               

                
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