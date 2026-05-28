Reportan sospechoso en el Centro de Durango; dormía en la calle porque su esposa lo corrió

Policías preventivos atendieron un reporte por una persona sospechosa en el Centro Histórico de Durango, luego de que un hombre fuera localizado afuera de un establecimiento comercial durante la madrugada de este jueves.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:40 horas en el cruce de avenida 20 de Noviembre y calle Porras , frente a la zapatería Moderna.

Los policías realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando recibieron el reporte de una persona sospechosa en el exterior del negocio, y al arribar al lugar entrevistaron a Miguel Ángel, de 41 años de edad, con domicilio en la colonia Villa de Guadalupe, quien manifestó que había sido corrido de su vivienda por su esposa y que pretendía quedarse a dormir en ese sitio.

Tras dialogar con el hombre, se retiró voluntariamente del lugar, sin que se reportaran detenciones o incidentes adicionales.