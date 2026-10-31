Reportan sujetos armados y ponchallantas en carretera a Durango-Parral

La presencia de presuntos sujetos armados y artefactos conocidos como ponchallantas fue reportada durante la noche del viernes sobre la carretera Durango-Parral, a la altura del sector Villas del Oeste, donde, por lo menos, una camioneta sufrió daños en los neumáticos mientras transitaba por dicha vía.

El hecho fue reportado alrededor de las 20:30 horas del viernes 30 de octubre, cuando se recibió una llamada a los números de emergencia para alertar sobre una situación de riesgo en ese tramo carretero, ubicado en las inmediaciones de la ciudad de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los afectados viajaba a bordo de una camioneta de la marca Nissan, línea Frontier, cuando presuntamente pasaron sobre varios objetos conocidos como ponchallantas, los cuales provocaron daños en los neumáticos de la unidad.

Durante el reporte, los ocupantes de la camioneta también señalaron que habían observado a varios individuos aparentemente armados que transitaban por las inmediaciones del lugar, situación que generó preocupación ante la posibilidad de encontrarse frente a un hecho delictivo.

Asimismo, mencionaron la presencia de dos camionetas, una de color blanco y otra roja, que circulaban por el sector donde ocurrió el incidente, aunque no se precisaron las características de dichas unidades ni si sus ocupantes tenían alguna relación con los objetos encontrados sobre la carretera.

El reporte quedó registrado para conocimiento de las autoridades de seguridad, ante la posible presencia de personas armadas y artefactos utilizados para dañar los neumáticos de vehículos. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información que confirme la localización de armas de fuego o la identidad de los individuos señalados.

Tampoco se informó sobre personas lesionadas, detenciones o aseguramientos relacionados con este hecho, por lo que será necesario esperar los resultados de las verificaciones correspondientes para establecer lo ocurrido en ese tramo de la carretera Durango-Parral.