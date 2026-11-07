Reportan supuesta explosión de polvorín en Durango, pero era incendio de zacate y estructuras

Una movilización de elementos de distintas corporaciones de emergencia y de la Guardia Nacional se registró luego de que se recibiera un reporte sobre una supuesta explosión en un polvorín, ubicado en las inmediaciones del Libramiento México-Torreón, en la ciudad de Durango.

El reporte señalaba que el incidente había ocurrido en la zona comprendida entre las localidades de Dalila y Getsemaní, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio para verificar la situación y atender cualquier posible emergencia.

Al arribar al lugar, los elementos de las corporaciones descartaron que se hubiera registrado una explosión, pues en realidad se trataba de un incendio de zacate que había comenzado a extenderse hacia unas estructuras que se encontraban en las inmediaciones.

De acuerdo con la información recabada, las llamas alcanzaron construcciones improvisadas de madera y lámina, las cuales se encontraban en estado de abandono y desuso, situación que favoreció que el fuego se propagara entre los materiales.

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango realizaron las maniobras necesarias para combatir el incendio, logrando controlar y extinguir las llamas antes de que continuaran extendiéndose hacia otras áreas cercanas.

Finalmente, las autoridades confirmaron que como consecuencia del siniestro, por lo que el incidente quedó únicamente en daños materiales. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio en el área de zacate.