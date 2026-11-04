Reportan supuesto 'levantón' de joven en Río Dorado; familiares aclaran que fue anexado

Una movilización de las corporaciones de seguridad se generó durante la noche del martes 3 de noviembre, luego de que se reportara la presunta privación de la libertad de un joven en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango; sin embargo, posteriormente se esclareció que había sido trasladado a un centro de rehabilitación con autorización de sus familiares.

De acuerdo con la información recopilada por El Siglo de Durango, el reporte fue recibido alrededor de las 20:00 horas, cuando una persona solicitó la intervención de las autoridades tras señalar que cuatro individuos desconocidos habían sacado por la fuerza a su amigo de un departamento ubicado sobre la calle Río Santiago, en el citado asentamiento.

El joven fue identificado como José Gregorio, de 23 años de edad, quien, según la versión inicial del reportante, fue obligado a salir de un edificio de departamentos de color rosa, ubicado frente a una tienda conocida como La Manzanita, para posteriormente ser subido a un automóvil de la marca Nissan, linea March, de color blanco.

En la llamada de auxilio se indicó que tres de los presuntos involucrados vestían sudaderas negras, mientras que el cuarto llevaba una sudadera roja. Asimismo, se informó que el joven portaba una chamarra negra y pantalón de mezclilla azul marino al momento en que fue retirado del inmueble.

Ante el señalamiento, personal de seguridad dio seguimiento al reporte canalizado por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5), estableciendo comunicación con los familiares de José Gregorio para obtener información sobre su paradero y esclarecer las circunstancias en las que había sido llevado del domicilio.

Fue entonces cuando los familiares manifestaron que habían autorizado su traslado a un centro de rehabilitación, con la finalidad de que recibiera atención, por lo que el reporte inicial de una posible privación ilegal de la libertad fue considerado falso, al establecerse que el traslado había sido solicitado por sus propios familiares.