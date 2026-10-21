Reportaron presunta privación de la libertad; fue un arresto por riña ocurrida en Durango

Un reporte sobre la presunta privación de la libertad de un joven movilizó a las autoridades durante los primeros minutos de este miércoles 21 de octubre, en la colonia Juan Lira Bracho, de la ciudad de Durango; sin embargo, tras las investigaciones se esclareció que no se trató de una agresión ni de un hecho delictivo de esa naturaleza, sino de una d etención realizada por elementos de la Policía Estatal, luego de que el involucrado participara en una riña.

El reporte fue recibido aproximadamente a las 00:30 horas, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades, luego de que una vecina le informara que varias personas que viajaban en un automóvil blanco presuntamente habían golpeado y se habían llevado a su hijo.

Ante el señalamiento, las autoridades acudieron a un domicilio ubicado sobre la calle Revolución Mexicana, a la altura de Agustín Romero, en la colonia Juan Lira Bracho, donde establecieron contacto con la reportante para conocer lo sucedido y verificar la situación de su hijo.

Durante la entrevista se logró establecer que el joven, identificado como David, de 21 años de edad, había participado en una riña con varias personas en las inmediaciones de la unidad deportiva de dicha colonia.

Posteriormente, abordó un vehículo de transporte por aplicación; sin embargo, de acuerdo con la información recabada, fue bajado de la unidad por algunas personas, quienes solicitaron la intervención policial debido a que presuntamente mantenía una conducta agresiva.

Asimismo, se informó que David se encontraba en el lugar junto a su madre, bajo custodia de elementos de la Policía Estatal, quienes habían intervenido a consecuencia del altercado. Durante las diligencias también se dio a conocer que el joven se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, dato que fue proporcionado como parte de sus antecedentes personales.

Finalmente, quedó descartado que el joven hubiera sido víctima de una privación ilegal de la libertad, como se señaló inicialmente en el reporte de emergencia. Los elementos de la Policía Estatal se encargarían de trasladarlo ante la autoridad correspondiente por los hechos relacionados con la riña, quedando esclarecido que su situación obedecía a una intervención policial y no a una desaparición o secuestro.