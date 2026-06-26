Reportaron presunto 'levantón' en Durango; resultó ser traslado a un anexo

Una movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana del jueves en la colonia Nueva Vizcaya, originada tras el reporte de una presunta privación ilegal de la libertad; sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que se trataba del traslado de un hombre a un centro de rehabilitación con conocimiento de un familiar.

El reporte fue recibido alrededor de las 10:30 horas a través del sistema de emergencias C5. Un testigo informó que, sobre la avenida 20 de Noviembre, casi esquina con Rodríguez de Viveros, observó cómo un hombre descendía de un automóvil gris y posteriormente era subido a una camioneta de doble cabina, de color rojo y sin placas visibles, en la que viajaban un hombre y una mujer.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad acudieron al sitio para realizar las primeras investigaciones y tratar de ubicar el vehículo señalado, ante la posibilidad de que se tratara de un hecho relacionado con la privación de la libertad.

Como parte de las diligencias, los agentes localizaron a las personas involucradas y determinaron que se trasladaban en una camioneta de la marca Ford, línea Raptor, color naranja, con placas de circulación del Estado de Durango, perteneciente al centro de rehabilitación "Alas de Vida".

De acuerdo con la información obtenida, el objetivo del traslado era internar al masculino de iniciales M.E.M.N., de 41 años de edad, quien presuntamente enfrenta problemas de adicción y sería ingresado para recibir tratamiento especializado.

Asimismo, las autoridades confirmaron que el procedimiento era del conocimiento de un familiar, por lo que se descartó la comisión de algún delito y se estableció que la intervención correspondía a las actividades propias del centro de rehabilitación para el ingreso del paciente.