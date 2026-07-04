Reporte de hombre armado desata operativo en el fraccionamiento Fidel Velázquez

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró durante los primeros minutos de este sábado en el fraccionamiento Fidel Velázquez, en la ciudad de Durango, luego de que una mujer solicitara el apoyo de las autoridades al reportar la presencia de un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego.

El reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó sobre un individuo que se encontraba en la calle Alijadores, presuntamente con un arma fajada a la cintura.

De acuerdo con la información proporcionada al momento del reporte, el señalado vestía pantalón de mezclilla color negro y una camisa gris, características que fueron difundidas a los elementos policiales para facilitar su localización.

Tras recibir el llamado de auxilio, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el sector con el propósito de ubicar al hombre señalado y verificar la situación reportada por la denunciante.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre la localización de la persona descrita ni del aseguramiento de algún arma de fuego, por lo que el reporte quedó sujeto a las diligencias realizadas por las autoridades.