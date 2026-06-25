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OPERATIVOS DURANGO

Reporte de hombres armados a bordo de vehículo moviliza a corporaciones en Joyas del Valle

Un reporte al número de emergencia alertó a corporaciones en Durango.

Reporte de hombres armados a bordo de vehículo moviliza a corporaciones en Joyas del Valle

Reporte de hombres armados a bordo de vehículo moviliza a corporaciones en Joyas del Valle

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una movilización policiaca se registró durante la madrugada de este jueves en el fraccionamiento Joyas del Valle, tras el reporte de civiles armados.

El llamado al número de emergencias fue recibido a las 02:27 horas, alertando sobre un automóvil gris en el que viajaban cinco hombres presuntamente portando armas cortas y largas sobre calle Marcasita.

Tras recibir la información, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para ubicar la unidad sospechosa.

Hasta el cierre del reporte no se informó sobre personas detenidas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: movilización hombres armados Durango corporaciones, Joyas, reporte, movilización

               

                
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