Publican a beneficiarios del PECDA Durango 2026

La reportera y escritora de El Siglo de Durango, Daniela Ivette Lomas Almaguer, fue seleccionada como beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Durango 2026, en la disciplina de Literatura, dentro de la categoría Creación Joven.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), en coordinación con el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED), dio a conocer este 1 de julio la lista de las y los beneficiarios del programa.

El PECDA es uno de los principales mecanismos de apoyo a la comunidad artística del país, ya que impulsa el desarrollo de proyectos de creación mediante estímulos económicos que permiten a las y los creadores desarrollar sus propuestas durante un periodo de siete meses.

En la edición 2026 se distribuyeron 19 estímulos entre las categorías Nuevas Generaciones Creativas, Creación Joven, Creación con Trayectoria, Apoyo a Grupos Artísticos y Apoyo a Colectivas Artísticas, con una bolsa bipartita de un millón 290 mil pesos.

Dentro de la categoría Creación Joven, Daniela Ivette Lomas Almaguer fue una de las personas seleccionadas en la disciplina de Literatura, reconocimiento que respalda la calidad y viabilidad de su trabajo y proyecto creativo.

Desde su creación, en 1993, el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico ha beneficiado a cientos de artistas duranguenses mediante convocatorias públicas que buscan fortalecer la producción cultural y artística en disciplinas como literatura, artes visuales, cine, danza, música y teatro.

MÁS BENEFICIARIOS

Otros de los seleccionados fueron, en la Categoría Nuevas Generaciones Creativas, en la disciplina de Artes Visuales, el beneficio se le otorga a Karina Camila González Cano y Axel Ollín Guzmán Valles. En la Categoría Creación Joven, disciplina Artes Visuales, los beneficiarios son: Luis Francisco Campos Lerma, Luisa Fernanda Morales Cuevas y Emmanuel Alejandro Estrada Saucedo; en la disciplina Cine: Miguel Alejandro Nájera Moreno, en la disciplina Danza: Josefina Núñez Serrato, en Música: Dulce Vianey Loera Ontiveros y Víctor Alejandro Benavente Vázquez y en Teatro Rubí Lucero Pineda Aguilar.

En la categoría Creación con Trayectoria, en la disciplina Artes Visuales lo obtuvo Jesús Israel Torres Moreno; en Cine: Alejandra Estefanía Díaz Oloño, en Literatura: Oscar Oswaldo Ceniceros Magallanes, en Música: Natalia Nicté Domínguez Rodríguez y en Teatro: Felipe Haley Lomas Estrada. En la categoría Apoyo a Grupos Artísticos en la disciplina Teatro, la beneficiaria es Perla María Mapula Estrada y en la Categoría Apoyo a Colectivas Artísticas en la disciplina de Artes Visuales, el beneficio es para Alejandra Guadalupe Cortez Soria, en la disciplina Literatura, es Marisol Arreola Ruíz.