Reportero de nota roja es asesinado a balazos en Poza Rica, Veracruz

La madrugada de este jueves se dio a conocer el asesinato de un reportero de nota roja, en el norte del estado de Veracruz.

El crimen del comunicador Luis Ángel López, colaborador del periódico Vanguardia, se registró en el municipio de Poza Rica, una región con altos niveles de inseguridad.

Los reportes policiales señalan que el reportero, quien también era delegado de Cruz Ámbar, fue atacado a balazos en la importante avenida 20 de Noviembre de esa ciudad petrolera.

Contaba con medidas cautelares y de seguridad

Los reportes de sus compañeros señalan que el reportero contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Además, el periódico Vanguardia de Veracruz confirmó el crimen de su reportero y expresó condolencias a sus familiares.

Privación ilegal de la libertad de la reportera Roxana Ramírez

El asesinato de Luis Ángel López ocurre luego de la privación ilegal de la libertad de la reportera Roxana Ramírez, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz y que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio.

Fue el pasado 2 de junio cuando, en el municipio de Nanchital, dos sujetos con el rostro cubierto y armas largas golpearon con un mazo la puerta principal y se llevaron por la fuerza a la reportera y directora del portal "Pulso Informativo del Sureste".

Y en enero pasado, el reportero Carlos Castro, quien reportaba la nota roja en la zona norte de Veracruz, fue asesinado a tiros en el interior de un restaurante bar ubicado también en el municipio de Poza Rica.