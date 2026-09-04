Repunta el robo de motocicletas en Durango en 2026

El robo de motocicletas registró un repunte en Durango durante los primeros siete meses del 2026 al acumular 128 denuncias, cifra que representó un incremento del 28 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado , cuando se denunciaron 100 casos.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mostraron que el comportamiento de este delito también superó los registros de los dos años anteriores, pues entre enero y julio de 2024 se contabilizaron 101 denuncias robos de motocicletas, mientras que en 2023 fueron 96, por lo que los 128 casos acumulados en los primeros siete meses de 2026 constituyen el nivel más alto de los últimos cuatro años para este periodo.

El incremento del 2026 se concentró particularmente en julio, que cerró con 38 robos, casi el triple de los 13 registrados tanto en febrero como en junio. La incidencia mensual fue de 16 casos en enero, 14 en febrero, 14 en marzo, 13 en abril, 20 en mayo, 13 en junio y 38 en julio, lo que muestra un repunte considerable al cierre del periodo analizado.

La mayor parte de los casos correspondió a robos sin violencia, con 114 registros, mientras que solamente 14 fueron cometidos con violencia. Esto significa que cerca de nueve de cada 10 motocicletas reportadas como robadas fueron sustraídas sin que se registrara violencia en el hecho.

Durango capital concentra la mayoría de casos

En el desglose por municipio, Durango concentró 88 casos, equivalente a poco más de dos terceras partes del total estatal. Le siguió Gómez Palacio, con 15 robos, mientras que Lerdo, Nombre de Dios y Vicente Guerrero registraron cinco casos cada uno.

En la capital duranguense también se observó un incremento importante durante julio , cuando se reportaron 32 robos sin violencia, frente a los seis de junio y 11 de mayo. Gómez Palacio acumuló nueve robos con violencia y seis sin violencia; Lerdo registró cuatro con violencia y uno sin violencia.

Otros municipios que también concentraron denuncias, aunque presentaron cifras menores, fueron Canatlán, Guadalupe Victoria, Poanas y Pueblo Nuevo, que sumaron dos cada uno, así como Cuencamé y Súchil, con uno.

Con estos datos, el robo de motocicletas no solo mantiene una tendencia superior a la de los dos años anteriores, sino que 2026 ya se ubica por encima de todo el acumulado registrado entre enero y julio de 2023, 2024 y 2025, con el mayor incremento concentrado en el último mes del periodo.