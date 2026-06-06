Resaltan aprobación de reformas y nuevas leyes en Durango

Las reformas en materia de educación, protección de la niñez, transparencia y agua destacaron en el periodo ordinario de sesiones recién terminado, en el que también se aprobaron nuevas leyes y modificaciones legales orientadas a atender diversas demandas de la sociedad duranguense.

La diputada presidenta de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, Gaby Vázquez Chacón, consideró que el periodo legislativo concluyó con resultados positivos, al concretarse la aprobación de dictámenes, iniciativas, decretos y reformas constitucionales que permitieron fortalecer distintos marcos normativos en beneficio de las familias del estado.

La legisladora señaló que entre los avances más relevantes se encuentra la aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Control del Acoso Escolar, así como reformas encaminadas a reforzar la transparencia en el manejo de recursos de las asociaciones de padres de familia. De igual forma, destacó la denominada Ley Nicole, enfocada en la protección de niñas, niños y adolescentes.

Además, mencionó la homologación de la reforma electoral y las modificaciones a los procedimientos de entrega-recepción en el ámbito estatal y municipal, medidas que buscan fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

Vázquez Chacón afirmó que la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas permitió avanzar en temas de interés común, especialmente aquellos relacionados con el bienestar de las familias. En este sentido, destacó que prevalecieron las coincidencias para impulsar iniciativas consideradas prioritarias para la entidad.

La diputada panista también reconoció el trabajo realizado por los integrantes de la Legislatura durante el desarrollo de los trabajos parlamentarios, al señalar que en varias ocasiones las sesiones y reuniones de comisión se prolongaron durante horas para cumplir con la agenda programada.

Finalmente, resaltó que algunos proyectos legislativos surgieron de propuestas impulsadas por diferentes grupos parlamentarios, las cuales fueron integradas en un solo dictamen con el propósito de fortalecer su contenido y generar mejores resultados para la población duranguense.