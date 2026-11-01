Rescata la Policía Ambiental a dos perros en riesgo dentro de canales

Dos perros fueron rescatados por la Policía Ambiental durante el fin de semana en Durango, en hechos diferentes. Además de informar que uno de ellos se encuentra bajo resguardo, se pide a la sociedad que, si alguien lo está buscando, pueda reconocerlo.

Una de estas mascotas fue un perro que había caído en el canal del bulevar Patoni, en la Ciudad Industrial de Durango.

De acuerdo con el personal de la Policía Ambiental, por sus características se trata de un perro de casa, por lo que lo mantendrán bajo resguardo mientras aparecen sus propietarios.

Piden que, si alguien lo reconoce o sabe quiénes son sus dueños, ayude a que puedan reencontrarse y el animal regrese a su hogar.

El otro caso corresponde a una pequeña perrita que cayó en el cauce del Arroyo Seco, donde las condiciones del terreno, el agua acumulada y la maleza dificultaban su salida.

Mediante las maniobras necesarias, se logró poner a salvo a la mascota. Como no presentaba ninguna afectación, pudo ser liberada en el mismo lugar.

Las autoridades señalan la importancia de actuar oportunamente ante situaciones que pongan en riesgo la integridad de los animales, pues es necesario proteger a los seres sintientes que habitan en el municipio.