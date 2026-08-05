Rescata la Policía Ambiental a dos zorrillos que vagaban por la ciudad

Elementos de la Policía Ambiental rescataron a dos zorrillos que deambulaban por un fraccionamiento de la zona sur de la ciudad de Durango, acudieron luego de recibir el reporte de vecinos.

El avistamiento de los ejemplares sorprendió a los habitantes del sector, ya que no es común observar este tipo de fauna silvestre en la zona urbana.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, es probable que los zorrillos se encontraran en busca de alimento.

Tras ser resguardados de manera segura y confirmar que se encontraban en buenas condiciones de salud, ambos ejemplares fueron liberados en su hábitat natural.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar fauna silvestre, no se acerquen ni intenten capturar a los animales. En su lugar, pidieron reportar el avistamiento al 072 para que personal capacitado atienda la situación de manera segura.