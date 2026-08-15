Rescata la Policía Ambiental a pequeño zorro en club de tenis en Durango

La Dirección de Medio Ambiente Municipal informó que se han realizado varios rescates de animales silvestres por la Policía Ambiental que han sido detectados en la zona urbana de la ciudad, como el reciente rescate de un zorro en el Club de Tenis Guadiana.

El animal fue puesto en proceso de valoración por personal del Zoológico Sahuatoba para determinar su estado de salud y, una vez que se encuentre en condiciones, realizar su liberación en su hábitat natural.

De acuerdo con los datos proporcionados, los reportes por fauna silvestre en la ciudad se han incrementado hasta en un 50 por ciento durante los últimos dos meses.

“Hemos tenido rescate y captura de muchas serpientes por las condiciones climatológicas. El calor y las lluvias provocan que salgan algunas serpientes; se atiende de inmediato porque representa un riesgo y genera entre la ciudadanía algo de temor”, expresó Guillermo Orozco Orozco, director de la dependencia.

Dijo que debido al calor se pueden presentar más casos, por lo que recomendó a la población realizar el reporte por la vía correspondiente, que es marcar al 072.