Rescatan a adolescente de posible reclutamiento criminal; le prometieron sueldo de $30 mil pesos

Un adolescente de apenas 14 años fue localizado y puesto a salvo en el municipio de Tequila, Jalisco, luego de que presuntamente fuera atraído mediante una oferta laboral en la que le prometieron un sueldo de 30 mil pesos.

De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades de seguridad de Jalisco, el menor fue encontrado durante un recorrido de vigilancia realizado por policías estatales en una zona despoblada conocida como Choloaca, dentro del municipio de Tequila.

¿Cómo inició todo?

La localización ocurrió después de que los elementos detectaran una bicicleta aparentemente abandonada y posteriormente observaran movimiento entre la maleza . Al acercarse para revisar el lugar, encontraron al adolescente escondido en la vegetación.

Al conversar con los agentes, el joven relató que previamente había recibido una llamada telefónica en la que le ofrecieron un supuesto empleo con una remuneración de 30 mil pesos. Como parte de la propuesta, le habrían indicado que debía trasladarse hasta esa zona, situación que levantó sospechas sobre un posible intento de reclutamiento.

Alertan por ofertas laborales utilizadas para atraer a jóvenes

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, señaló que este tipo de casos ha generado preocupación debido a que grupos criminales pueden utilizar ofertas de empleo atractivas como mecanismo para acercarse a jóvenes y adolescentes , principalmente mediante redes sociales y otros medios de contacto.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a madres, padres y tutores mantenerse atentos cuando los menores reciban propuestas laborales con sueldos elevados, poca información sobre las funciones, condiciones poco claras o indicaciones para trasladarse a sitios aislados.

Piden mantener comunicación

El caso del adolescente localizado en Tequila ejemplifica los riesgos que pueden existir cuando una oferta laboral llega sin referencias claras sobre la empresa, el lugar de trabajo o las actividades que deberán realizarse.

Por ello, una de las principales recomendaciones es mantener comunicación con los menores y verificar cualquier propuesta antes de acudir a entrevistas o puntos de reunión, especialmente cuando el contacto provenga de personas desconocidas.

En este caso, la intervención de los policías permitió localizar al adolescente antes de que la situación avanzara. El ofrecimiento de 30 mil pesos y la indicación de trasladarse hacia una zona despoblada serán parte de los elementos que rodean un caso que las autoridades identificaron como un posible intento de reclutamiento.