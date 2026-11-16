Rescatan a adolescente que ingresó al río Tunal durante paseo familiar; fue hospitalizada

Lo que comenzó como una convivencia familiar en las inmediaciones de La Ferrería, terminó con la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que una adolescente estuviera a punto de perder la vida por ahogamiento en el río Tunal.

La menor, identificada con las iniciales A.Y.T.G., de 17 años de edad, acudió junto con sus familiares a dicho paraje durante la tarde de este domingo 15 de noviembre.

Eran aproximadamente las 17:30 horas cuando la adolescente ingresó al río, a la altura del puente de La Ferrería, donde llegó a un punto en el que la profundidad del agua le impidió regresar por sus propios medios.

Al escuchar sus gritos de auxilio, sus primos, con ayuda de otras personas que se encontraban en el lugar, consiguieron rescatarla y llevarla a tierra firme.

Paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil, así como policías municipales y estatales, acudieron al lugar para atender la emergencia.

Después de recibir los primeros auxilios, la adolescente fue trasladada al Hospital General 450 para continuar con su atención médica, sin que se haya informado sobre su estado de salud posterior.