Rescatan a cachorro de zorro en domicilio de poblado en Durango

Autoridades municipales señalaron que durante esta temporada del año es común que algunas especies silvestres se acerquen a comunidades rurales en busca de alimento, agua o refugio para proteger a sus crías, por lo que pueden registrarse algunos avistamientos.

Un reporte llegó al personal de la Policía Ambiental por la presencia de una cría de zorro en el poblado La Campana, perteneciente al municipio de Durango.

El cachorro ingresó a un domicilio utilizado como almacén, aparentemente para resguardarse, por lo que finalmente fue atrapado y puesto bajo observación.

Aunque se le hizo una valoración inicia, especialistas del Zoológico Sahuatoba revisarán a fondo sus condiciones para que posteriormente determinar si puede ser liberado en su hábitat natural.

Se informó que entre mayo y junio se han rescatado 47 ejemplares de fauna silvestre, ya que algunos ejemplares jóvenes pueden separarse de su entorno natural y quedar expuestos a situaciones de riesgo.

Entre las especies rescatadas destacan víboras, tlacuaches y diversos tipos de aves.

Las autoridades señalaron que, en caso de avistamiento de fauna silvestre, la población debe reportarlo de inmediato al 072 y evitar manipular a los animales, con el fin de proteger tanto su integridad como la de las personas.