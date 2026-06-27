Rescatan a duranguense tras ser arrastrado por el mar en Mazatlán
Un adolescente originario de Gómez Palacio, Durango, fue rescatado por cuerpos de auxilio luego de presentar serias dificultades para salir del mar cuando se encontraba en playa Gaviotas, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.
El incidente ocurrió frente al complejo hotelero El Cid, donde salvavidas de dicho establecimiento detectaron que el joven se encontraba en situación de riesgo dentro del agua, por lo que activaron de inmediato los protocolos de rescate.
El afectado fue identificado como Alexis Servando, de 17 años de edad, quien se hospedaba en el hotel The Palms Resort durante su estancia en el destino turístico sinaloense.
De acuerdo con la información proporcionada, los rescatistas lograron extraer al adolescente del mar cuando se encontraba inconsciente, por lo que solicitaron el apoyo del Grupo Acuático de la Policía de Mazatlán para brindarle atención especializada.
Una vez en tierra firme, el personal de auxilio aplicó maniobras de primeros auxilios y atención prehospitalaria, logrando que el joven recuperara el estado de conciencia tras varios minutos de intervención.
Posteriormente, Alexis fue trasladado al Hospital Marina para recibir una valoración médica más completa y descartar posibles complicaciones derivadas del incidente ocurrido en el mar.