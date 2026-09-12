Rescatan a perrito en malas condiciones, pero tras valoración veterinaria tuvieron que dormirlo

Un caso de presunto abandono y grave deterioro en la salud de un perro generó tristeza entre personas que participaron en su rescate en Durango, luego de que el animal fuera trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica y someterse a distintos estudios.

De acuerdo con la información compartida por quienes atendieron el reporte, el perro fue localizado en condiciones delicadas y posteriormente llevado a Arce Veterinaria , donde se buscaba realizarle radiografías y otros estudios para conocer con mayor precisión su estado de salud.

Ante los gastos que implicaría la atención, también se solicitó apoyo económico a la ciudadanía para cubrir los procedimientos médicos necesarios y determinar si existía alguna posibilidad de tratamiento.

El diagnóstico complicó las posibilidades de recuperación

Tras la valoración veterinaria, se informó que el perro presentaba TVT, siglas correspondientes al Tumor Venéreo Transmisible, una enfermedad que puede afectar a los perros y que requiere atención especializada.

Sin embargo, de acuerdo con la información de redes sociales compartida por las personas involucradas en el rescate, la condición general del animal era demasiado delicada y no era viable someterlo a un tratamiento con quimioterapia .

La situación cambió entonces de una búsqueda de recursos para estudios y tratamiento a una decisión médica enfocada en evitar un mayor sufrimiento para el animal.

Tomaron la decisión de practicarle la eutanasia

Posteriormente, se dio a conocer que, debido a la enfermedad y al estado en el que se encontraba, se tomó la decisión de “dormir” al perro, es decir, practicarle eutanasia.

Quienes participaron en el caso expresaron tristeza por el desenlace y señalaron que este tipo de situaciones se presentan cada vez con mayor frecuencia , lo que ha generado preocupación entre personas dedicadas al rescate y cuidado de animales.

“Créanme que estoy muy triste porque esto está escalando demasiado”, se compartió en el mensaje con el que se dio a conocer el desenlace del caso.

Por ahora, no se cuenta con información sobre algún propietario del animal o sobre la presentación de una denuncia relacionada con el estado en el que fue encontrado. El caso concluyó con la eutanasia del perro, luego de que la valoración veterinaria indicara que su condición impedía continuar con un tratamiento de quimioterapia.