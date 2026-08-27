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RESCATE ANIMAL

Rescatan a perrito que era jaloneado en calles de Durango; buscan a sus dueños

El reporte a la Policía Ambiental se hizo por el maltrato y posible sustracción del perrito.

Rescatan a perrito que era jaloneado en calles de Durango; buscan a sus dueños

Rescatan a perrito que era jaloneado en calles de Durango; buscan a sus dueños

DENICE RAMÍREZ
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Un perrito que era jaloneado por una persona que circulaba en una de las calles de Durango ya se encuentra bajo resguardo de autoridades municipales, quienes ahora buscan a sus propietarios.

Fue el pasado miércoles 26 de agosto cuando elementos de la Policía Ambiental acudieron a un reporte ciudadano sobre el maltrato y la posible sustracción de un perrito.

Testigos del hecho se percataron de que una persona llevaba al perro jaloneándolo por la calle, por lo que decidieron intervenir y quitarle a la mascota, además de llamar a las autoridades.

En el lugar, el perrito fue rescatado de la persona que presuntamente lo habría sustraído de manera ilegal, por lo que esta fue detenida y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

El cachorro quedó bajo resguardo y se reportó que se encuentra en buen estado de salud, por lo que recibirá los cuidados necesarios.


La Policía Ambiental se encuentra en búsqueda de los legítimos propietarios del perro, por lo que se hace un llamado a quienes puedan reconocerlo y acreditar su propiedad para que pueda regresar con su familia.


Si alguien lo reconoce, puede comunicarse al 072 o directamente al teléfono 618 137



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Policía Ambiental Durango rescate animal rescate perro perrito, persona, encuentra, autoridades

               

                
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