Rescatan a sacerdote que quedó varado con temperaturas bajo cero, en camino de Guanaceví

Un sacerdote católico tuvo que solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad durante la noche, luego de que la camioneta en la que viajaba quedara atrapada en una zanja sobre un camino de terracería del municipio de Guanaceví, Durango, donde las temperaturas bajo cero representaban un riesgo para su integridad física.

El afectado fue identificado como Fernando Contreras, de 45 años de edad, quien se dirigía hacia la localidad de Lajas, perteneciente al mencionado municipio, donde desempeña sus actividades religiosas, cuando sufrió el incidente que le impidió continuar su recorrido.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el sacerdote había acudido a la cabecera municipal de Guanaceví para realizar algunas compras de víveres y posteriormente emprendió el viaje de regreso hacia la comunidad donde se encuentra la iglesia a la que se dirigía.

Sin embargo, al circular por un camino de terracería en las inmediaciones de la localidad de La Rosilla, la camioneta cayó en una zanja y quedó atascada, por lo que el conductor intentó continuar su trayecto, pero no consiguió sacar la unidad por sus propios medios.

Ante esta situación y debido a las bajas temperaturas que se registraban durante la noche en aquella región serrana, el religioso decidió solicitar ayuda a través del número de emergencias 911, lo que provocó la activación de un operativo para localizarlo y brindarle asistencia.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, a través del Mando Coordinado, se trasladaron hasta el lugar señalado y consiguieron ubicar la camioneta, donde encontraron al sacerdote. Los agentes realizaron las maniobras necesarias para liberar el vehículo de la zanja y evitar que el afectado permaneciera expuesto durante más tiempo al frío extremo.

Finalmente, los policías lograron sacar la unidad y garantizar que Fernando Contreras pudiera continuar su recorrido hacia la localidad de Lajas, sin que se reportaran lesiones o complicaciones de salud. La intervención permitió evitar que la prolongada exposición a temperaturas bajo cero pudiera ocasionarle un cuadro de hipotermia.