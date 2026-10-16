Rescatan a siete personas atrapadas por inundación en comunidad Los Herreras

Siete personas que se encontraban atrapadas en el interior de dos viviendas fueron rescatadas por elementos de Protección Civil y Bomberos, luego de que se registrara una inundación en la comunidad de Los Herreras, donde fue necesaria la intervención de distintas corporaciones de seguridad y el apoyo de maquinaria pesada para disminuir la acumulación de agua.

El reporte de emergencia provocó la movilización de personal de Protección Civil y Bomberos, quienes acudieron en dos unidades, con seis elementos operativos, para realizar las maniobras necesarias y auxiliar a las familias que se encontraban en riesgo debido al ingreso de agua a sus domicilios.

Al llegar al lugar, los rescatistas comenzaron las labores para poner a salvo a los habitantes de dos viviendas afectadas, logrando sacar a siete personas que se encontraban atrapadas, sin que se reportaran lesionados durante las maniobras de auxilio.

En las labores también participaron elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito y Vialidad, así como habitantes de la comunidad, quienes colaboraron para atender la contingencia y evitar que el acumulamiento de agua provocara mayores afectaciones en las viviendas cercanas.

Debido a las condiciones que se presentaban, fue necesario utilizar una retroexcavadora para realizar trabajos de desazolve en una vivienda y en una alcantarilla, con la finalidad de facilitar el paso del agua y disminuir el riesgo de nuevas inundaciones. Además, se solicitó la intervención del área de Obras Públicas para revisar y atender las afectaciones en la infraestructura.

Finalmente, después de varias maniobras, los cuerpos de emergencia lograron controlar la situación y concluyeron las labores sin mayores incidentes. Sin embargo, quedó pendiente la atención de las condiciones que provocaron el acumulamiento de agua, con la finalidad de evitar que una situación similar vuelva a poner en riesgo a las familias de esta comunidad.